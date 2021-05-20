В Одесі вандали розгромили зупинку: їх затримали на місці – фото

Інцидент стався вночі 20 травня на площі Дерев'янко. Хулігани розбили скляну стінку нової зупинки. Про вандалів у поліцію повідомила місцева мешканка.
На місце прибув екіпаж патрульної поліції. Правоохоронцям вдалося одразу затримали вандала.
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Розгромлена зупинка: деталі
- До патрульної поліції про вандалів повідомила жінка близько 01:00.
- Мовиться про зупинку громадського транспорту на вулиці Іцхака Рабіна.
Розтрощена зупинка на площі Дерев'янко / Фото Патрульної поліції
- Правоохоронці затримали двох осіб, які розбили скляну конструкцію.
- Їх затримали та доставили до відділку поліції для з'ясування всіх обставин.
- Зранку 20 травня комунальники почистили зупинку від уламків скла.
Комунальники прибирають на зупинці / Фото "Думская"
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Яка відповідальність за цей злочин
- За навмисне псування і знищення міського майна передбачено кримінальну відповідальність.
Затриманий зловмисник/ Фото Патрульної поліції
- Щонайменше хуліганам доведеться сплатити штраф у 850 гривень.
- Суд також може призначити громадські або виправні роботи хуліганам.