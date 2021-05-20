В Одесі вандали розгромили зупинку: їх затримали на місці – фото

20 травня 2021 , 10:13
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Джерело:

Патрульна поліція

Інцидент стався вночі 20 травня на площі Дерев'янко. Хулігани розбили скляну стінку нової зупинки. Про вандалів у поліцію повідомила місцева мешканка.

На місце прибув екіпаж патрульної поліції. Правоохоронцям вдалося одразу затримали вандала.

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Розгромлена зупинка: деталі

  • До патрульної поліції про вандалів повідомила жінка близько 01:00.
  • Мовиться про зупинку громадського транспорту на вулиці Іцхака Рабіна.


Розтрощена зупинка на площі Дерев'янко / Фото Патрульної поліції

  • Правоохоронці затримали двох осіб, які розбили скляну конструкцію.
  • Їх затримали та доставили до відділку поліції для з'ясування всіх обставин.
  • Зранку 20 травня комунальники почистили зупинку від уламків скла.


Комунальники прибирають на зупинці / Фото "Думская"

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Яка відповідальність за цей злочин

  • За навмисне псування і знищення міського майна передбачено кримінальну відповідальність.


Затриманий зловмисник/ Фото Патрульної поліції

  • Щонайменше хуліганам доведеться сплатити штраф у 850 гривень.
  • Суд також може призначити громадські або виправні роботи хуліганам.
Автор: Вікторія Андрєєва