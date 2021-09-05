Напис помітили на будинку, що розташований на вулиці Базарній. Вандали написали так зване "послання" темною фарбою з балончика.

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Афганці нехай валять додому, у нас своя війна, і свої біженці,

– написали порушники.

Правоохоронці поки не прокоментували інцидент.

Що відомо про афганських біженців в Одесі

У серпні рятувальники привезли до Одеси 133 афганських біженців.

Евакуювали 48 дорослих і 85 дітей. Наймолодшій дитині було лише 7 днів. Малюк народився в аеропорту Кабула, коли його мати чекала на евакуацію.

Біженців прихистили у своїх будинках представники місцевої афганської громади.

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