"Пусть валят домой": в Одесі розмістили образливе послання афганським біженцям

5 вересня 2021 , 17:09
Читать новость на русском

Джерело:

телеграм-канал "Х**вая Одесса"

У центрі Одеси з'явився образливий напис до біженців з Афганістану. Наразі невідомо, хто його зробив.

Напис помітили на будинку, що розташований на вулиці Базарній. Вандали написали так зване "послання" темною фарбою з балончика.

Читайте також Посол назвав можливі варіанти продовжити евакуацію українців з Афганістан

Афганці нехай валять додому, у нас своя війна, і свої біженці,
– написали порушники.

Правоохоронці поки не прокоментували інцидент.

Що відомо про афганських біженців в Одесі

  • У серпні  рятувальники привезли до Одеси 133 афганських біженців.
  • Евакуювали 48 дорослих і 85 дітей. Наймолодшій дитині було лише 7 днів. Малюк народився в аеропорту Кабула, коли його мати чекала на евакуацію.
  • Біженців прихистили у своїх будинках представники місцевої афганської громади.

Евакуація українців з Афганістану: головне

Автор: Ольга Музика