"Пусть валят домой": в Одесі розмістили образливе послання афганським біженцям
5 вересня 2021 , 17:09Читать новость на русском
Джерело:телеграм-канал "Х**вая Одесса"
У центрі Одеси з'явився образливий напис до біженців з Афганістану. Наразі невідомо, хто його зробив.
Напис помітили на будинку, що розташований на вулиці Базарній. Вандали написали так зване "послання" темною фарбою з балончика.
Читайте також Посол назвав можливі варіанти продовжити евакуацію українців з Афганістан
Афганці нехай валять додому, у нас своя війна, і свої біженці,
– написали порушники.
Правоохоронці поки не прокоментували інцидент.
Що відомо про афганських біженців в Одесі
- У серпні рятувальники привезли до Одеси 133 афганських біженців.
- Евакуювали 48 дорослих і 85 дітей. Наймолодшій дитині було лише 7 днів. Малюк народився в аеропорту Кабула, коли його мати чекала на евакуацію.
- Біженців прихистили у своїх будинках представники місцевої афганської громади.
Евакуація українців з Афганістану: головне
- Вночі 16 серпня з країни вдалося евакуювати лише 8 українців, водночас 72 іноземців.
- Другий евакуаційний борт доправив людей з Кабула до Києва 22 серпня. На борту був 31 громадянин України.
- Третій літак вилетів з Кабула 23 серпня. Ним рушили 79 українців і їхні родини.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зауважив, що в Афганістані ще залишились близько 200 наших громадян.