В Одесі відбувається репетиція до параду на День Незалежності: відео з місця події

На День Незалежності в Одесі відбудеться військово-морський парад. У мережі опублікували відео з репетиції.

Відповідні фото та відео опублікували 18 серпня. Напередодні Військово-Морські Сили України повідомили, що репетиції відбуватимуться з 18 до 24 серпня.

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Активно готуються

Поблизу Одеської затоки тренуються всі види військ. На пляжі "Ланжерон" робить репетицію військовий оркестр. На записі видно, як музиканти грають на інструментах, а поруч за цим спостерігають люди, які прийшли відпочити на пляж.

Як в Одесі готуються до Дня незалежності: дивіться відео

Також на відео видно військові кораблі та літаки, які теж тренуються до святкового параду на День Незалежності.

В Одесі 24 серпня буде військово-морський парад до Дня Незалежності. У ВМС України кажуть, що буде урочисте проходження бойових кораблів і суден, проліт авіації. Також відбудеться повітряний та морський показ зброї і військової техніки Збройних Сил України та іноземних партнерів.

В аеропорту роблять репетицію підняття державного прапора. Зазначають, що це відбувається в рамках програми президента.



Репетиція підняття прапора в Одесі / Скриншот з Instagram зробив телеграм "Одесса как она есть"