Відкриття відбулося 19 серпня о 10:00. Люди почали збиратись біля магазину вже о 9:00.

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Знижки до -50%

Церемонію відкриття розпочали танцями. Працівники магазину підготували кілька номерів. Деякі були з різними трюками. Опісля під вибухи конфеті відчинили магазин і почали впускати людей.

У день відкриття на деякі речі були знижки до -50%. Також всім гостям роздавали горішки, сухофрукти та мінеральну воду. Тим, хто щось придбав, дарували коробку з трьома екомішечками.

Зверніть увагу! Коли відкривали перший магазин H&M в Україні, перший покупець отримав подарунковий сертифікат на 10 тисяч гривень, а наступні тисяча покупців – на 200 грн.

В Одесі відкрили перший магазин H&M / Фото "Думская"

Безліч відділів

Магазин є досить великим. Він розміщується на 2 поверхах загальною площею 2 750 квадратних метрів.

Як каже PR-менеджера H&M Ukraine Ольга Олійник, інтер'єр магазину продумано "відповідно до ДНК бренду". У приміщенні – теплі кольори, м'яке освітлення. Для комфорту покупців тут також збудували зону відпочинку з диванами і столиком.

У новому магазині H&M є відділи жіночого, чоловічого, підліткового та дитячого одягу. Також є відділи товарів: H&M HOME, Sport і MAMA.

Відкриття першого в Одесі магазину H&M: дивіться відео