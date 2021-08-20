Ажіотаж в Одесі: відкрили перший магазин бренду H&M – яскраві фото з події
Джерело:"Думская"
У торговому центрі "Рів'єра" в Одесі відкрили перший магазин шведського виробника Hennes & Mauritz AB (H&M). Це вже сьомий магазин цього бренду в Україні.
Відкриття відбулося 19 серпня о 10:00. Люди почали збиратись біля магазину вже о 9:00.
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Знижки до -50%
Церемонію відкриття розпочали танцями. Працівники магазину підготували кілька номерів. Деякі були з різними трюками. Опісля під вибухи конфеті відчинили магазин і почали впускати людей.
У день відкриття на деякі речі були знижки до -50%. Також всім гостям роздавали горішки, сухофрукти та мінеральну воду. Тим, хто щось придбав, дарували коробку з трьома екомішечками.Зверніть увагу! Коли відкривали перший магазин H&M в Україні, перший покупець отримав подарунковий сертифікат на 10 тисяч гривень, а наступні тисяча покупців – на 200 грн.
В Одесі відкрили перший магазин H&M / Фото "Думская"
Безліч відділів
Магазин є досить великим. Він розміщується на 2 поверхах загальною площею 2 750 квадратних метрів.
Як каже PR-менеджера H&M Ukraine Ольга Олійник, інтер'єр магазину продумано "відповідно до ДНК бренду". У приміщенні – теплі кольори, м'яке освітлення. Для комфорту покупців тут також збудували зону відпочинку з диванами і столиком.
У новому магазині H&M є відділи жіночого, чоловічого, підліткового та дитячого одягу. Також є відділи товарів: H&M HOME, Sport і MAMA.
Відкриття першого в Одесі магазину H&M: дивіться відео
Що відомо про бренд H&M
Hennes & Mauritz AB (H&M) — шведський бренд одягу та косметики. Його характеризують як "модний та якісний одяг за доступними цінами". Штаб-квартира – у Стокгольмі.
Магазин відкрив Ерлінг Перссон ще в 1947 році. Спочатку це був магазин жіночого одягу. Потім до асортименту додали чоловічий і дитячий одяг.
У компанії H&M – понад 4 тисячі магазинів в 64 країнах світу. В Україні відкрили 7 магазинів цього бренду: 5 – у Києві , 1 – Харкові, 1 – в Одесі.
Дані взято з Вікіпедії