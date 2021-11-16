Про це повідомили журналістам у поліції 16 листопада, а трапився інцидент ввечері напередодні. Раніше Манило прославився підозрою в підпалі власної квартири. Окрім цього, "активіст" є у базі "Миротворця" за ймовірну причетність до інформаційних спецоперацій Росії.
Раніше Не змогли помиритись: в Одесі чоловік бризнув газовим балончиком в обличчя водія маршрутки
Попросив відчинити й забризкав
Правоохоронці розповіли, що Манило скоїв напад на розі вулиць Балківська та Раскидайлівська. Патрульні у цей момент оформлювали ДТП, в яку він потрапив.
Чоловік підійшов до службового автомобіля та попросив відкрити вікно. Керівник цього автопатруля виконав сумнівне прохання та, ймовірно, згодом пошкодував.
Зловмисник застосував газовий балончик "Терен-4". Як наслідок, службовець зазнав хімічних опіків очей та відправився до лікарні. А напарник потерпілого вже скрутив Маніла та повіз до відділку поліції.
Яке покарання за таке може бути
Коли слідчі встановили всі обставини, вирішили відкрити кримінальне провадження. Цей інцидент розглядають як умисне заподіяння тілесних ушкоджень правоохоронцю. Якщо вину підозрюваного зможуть довести в суді, йому загрожує до 5 років ув'язнення
Що відомо про цього чоловіка
- У 2014 році Манило балотувався на виборах міського голови Одеси, проте мером не став, оскільки отримав найменшу кількість голосів.
- У 2019 році одесит став головним підозрюваним у кримінальному провадженні яке відкрили за статтями про навмисне псування чи знищення майна шляхом підпалу та хуліганство. Тоді він у стані наркотичного сп'яніння влаштував пожежу у своєму будинку. Внаслідок його неадекватних дій спалахнув цілий поверх.
- Однак вже 28 травня 2021 року це кримінальне провадження закрили. Таке рішення Приморський райсуд Одеси пояснив "закінченням термінів досудового розслідування".
- Андрій Манило занесений у базу "Миротворця", де його звинувачують у провокаціях і участі в інформаційних спецоперацій Росії проти України.
- Востаннє цей "громадський діяч" потрапив у медійне поле, коли подав проєкт у рамках програми "Громадський бюджет". Він запропонував встановити в Одесі "три ароматні фонтани".