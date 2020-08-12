У супермаркеті в Одесі відвідувачі влаштували бійку. Причиною конфлікту стало відсутність маски в одного з чоловіків. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

Чоловіку, який був без маски, зробили зауваження. Почалась словесна перепалка, а згодом все переросло у бійку. Відео конфлікту опублікувала очевидиця Саша Юрченко у фейсбуці.

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Інцидент трапився у магазині торгівельної мережі "Таврія В" на вулиці Середній.

На відео видно, як один чоловік повалив іншого на підлогу, завдавши йому кілька ударів. Двоє людей намагалися їх розборонити. В одного учасника конфлікту порвалась футболка, інший залишився без взуття. Під час бійки було багато нецензурних слів.

За інформацією місцевих ЗМІ, ніхто не постраждав. Поліцію також не викликали.

Носіння маски у громадських місцях та транспорті є обов'язковою умовою карантину, навіть у зеленій зоні. Тобто у регіонах, де немає значного поширення коронавірусу.

В Одесі відвідувачі супермаркету побились через маску: багато нецензурної лексики: дивіться відео