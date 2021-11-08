В Одесі викрили велике виробництво канабісу: вилучили понад 1000 кущів

Правоохоронці Одеси викрили угруповання, яке займалося виробництвом канабісу. Слідчі встановили, що ці люди збували заборонену рослину великими партіями та в роздріб.

У затриманих вилучили не лише готову "продукцію", а й понад 1000 ще не оброблених кущів коноплі. Про це повідомили 8 листопада.

Нещодавно У Києві спіймали наркоторгівця із "товаром" на 500 тисяч гривень

Вирощували на полі товариша

Правоохоронці встановили, що цим наркобізнесом займалися 36-річний місцевий житель зі своєю 28-річною дружиною, а також їх 42-річний знайомий.

Вирощували коноплі на полях найстаршого учасника групи. Після цього їх висушували, подрібнювали та продавали в Одесі.

Під час обшуків у помешканнях зловмисників знайшли приблизно 10 кілограмів готового до продажу "товару". Також у них вилучили обладнання для його переробки та фасування, а також гроші, ймовірно, отримані від продажу наркотиків.

Що загрожує за такий злочин

Усім фігурантам оголосили підозру за статтею про незаконне виробництво та виготовлення наркотичних засобів із метою збуту. Вона передбачає від 9 до 12 років в'язниці.

Наразі 2 чоловіків помістили в СІЗО без права внесення застави. А ось жінку відпустили під особисте зобов'язання, оскільки вона має малолітню дитину. Вона очікуватиме на вирок під домашнім арештом.

Що знайшли під час обшуків у помешканнях / Фото Нацполіції