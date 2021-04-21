В Одесі випустили з СІЗО іноземця: його судять за вбивство та організацію банди
Київський райсуд Одеси 21 квітня відправив під домашній арешт іноземця, якого підозрюють у серії злочинів. Зокрема, він може бути причетним до крадіжок, розбою та навіть вбивства. Чому суд вирішив випустити його зі слідчого ізолятора – невідомо.
Джерело:"Думская"
Про підсудного відомо лише те, що його звати Самір і він є громадянином Азербайджану. Чоловіка вважають організатором злочинного угруповання.
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Що вирішив суд
На засіданні іноземцю змінили запобіжний захід і тепер він вже не в СІЗО. Його відправили під цілодобовий домашній арешт. Тепер він очікує наступного засідання суду.
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Слідчі вважають, що він був безпосередньо організовував злочини. Слідчі інкримінують йому та спільникам кілька крадіжок і розбоїв. Крім цього, його підозрюють у вбивстві 27-річного одесита у 2018 році. Цей чоловік помер від клофеліну.
Що відомо про його спільників
Двох інших підозрюваних у цьому слідстві раніше звільнили з-під варти. Вони також є громадянами Азербайджану.
На свободі вони пробули не довго, оскільки їх обох знову затримали минулої зими. Одного за підозрою у вбивстві клофеліном, а іншого через вимагання вигаданого боргу в людини.
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