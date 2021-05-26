На сайті Фонду держмайна вже розмістили оголошення. У ньому мовиться, що планують продати цілий комплекс Південної виправної колонії №51.

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Оголошення про продаж колонії на сайті Фонду держмайна / Скриншот 24 каналу

Більше про колонію, яку продають

Комплекс розташований за адресою Люстдорфська дорога, 9. Він охоплює приблизно 6 гектарів землі, на яких розташовані 72 об'єкти нерухомості – адмінбудівлі, охоронні вежі, теплиці та інші.

До них підведені водопостачання та каналізаційна мережа. Однак є невеликий недолік. За словами міністра юстиції Дениса Малюськи, більшість приміщень пусті та знищені вогнем. Вони такі після бунту, який тут трапився раніше.



Одне з приміщень одеської колонії / Фото Фонду держмайна

Що відомо про бунт в одеській колонії

В одеській колонії №51 бунт почався 27 травня 2019 року.

Приблизно 200 ув'язнених напали на працівників установи

13 з них отримали поранення.

Після цього в'язні підпалили автомобіль і чергову частину.

Як наслідок, пожежа поширилася на більшості території колонії.

Згодом з'явилося відео цієї події.

На це відреагувала уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Вона сказала, що причиною бунту стали обшуки, які проводили в засуджених.

Однак в'язні запевнили, що до бунту призвело не лише це, а погані умови їх утримання та численні побиття.

30 травня колонію законсервували, а в'язнів перевели до інших установ.



Корпус одеської колонії, яку продають / Фото Фонду держмайна