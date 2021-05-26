Не відновили після бунту: одеську колонію виставили на продаж – фото

Одеську колонію на Люстдорфській дорозі виставили на продаж. Тепер кожен охочий може придбати її за 223 мільйони гривень. Там була пожежа та заколот в’язнів, тому її не використовують за призначенням вже майже 2 роки.

На сайті Фонду держмайна вже розмістили оголошення. У ньому мовиться, що планують продати цілий комплекс Південної виправної колонії №51.

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Оголошення про продаж колонії на сайті Фонду держмайна / Скриншот 24 каналу

Більше про колонію, яку продають

Комплекс розташований за адресою Люстдорфська дорога, 9. Він охоплює приблизно 6 гектарів землі, на яких розташовані 72 об'єкти нерухомості – адмінбудівлі, охоронні вежі, теплиці та інші.

До них підведені водопостачання та каналізаційна мережа. Однак є невеликий недолік. За словами міністра юстиції Дениса Малюськи, більшість приміщень пусті та знищені вогнем. Вони такі після бунту, який тут трапився раніше.



Одне з приміщень одеської колонії / Фото Фонду держмайна

Що відомо про бунт в одеській колонії

В одеській колонії №51 бунт почався 27 травня 2019 року.

Приблизно 200 ув'язнених напали на працівників установи

13 з них отримали поранення.

Після цього в'язні підпалили автомобіль і чергову частину.

Як наслідок, пожежа поширилася на більшості території колонії.

Згодом з'явилося відео цієї події.

На це відреагувала уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Вона сказала, що причиною бунту стали обшуки, які проводили в засуджених.

Однак в'язні запевнили, що до бунту призвело не лише це, а погані умови їх утримання та численні побиття.

30 травня колонію законсервували, а в'язнів перевели до інших установ.



Корпус одеської колонії, яку продають / Фото Фонду держмайна