Допомогав ухилятися від митних платежів: в Одеському управлінні ДФС викрили службовця

31 травня 2021 , 13:23
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Джерело:

Державна фіскальна служба України

На Одещині працівники Державної фіскальної служби виявили службовця, який допомагав підприємцям ухилитися від сплати митних платежів. Загальний обсяг збитків сягає майже чверть мільйона гривень.

Посадовця викрили в ході службового розслідування. Матеріали справи скерували до суду 24 травня.

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Шо відомо про інцидент

  • Працівник Одеської митниці допомагав ухилятися від сплати митних платежів.
  • Він засвідчував занижену вартість товарів.
  • Через це збитки держбюджету складають понад 233 тисячі гривень.
  • До розслідування залучили працівників Державного бюро розслідувань.
  • Посадовцю вже повідомили про підозру у справі про службову недбалість.
  • Максимальне покарання – до 3 років позбавлення волі.

 

Автор: Вікторія Андрєєва