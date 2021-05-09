В Одесі Військово-морські сили з оркестром привітали 100-річного ветерана: щемливі фото

Командування Військово-морських сил України привітало з Днем перемоги ветерана Другої світової війни та морської піхоти Івана Кулібабу. Під балконом його квартири музиканти військового оркестру влаштували концерт.

Заслуженому офіцеру та Герою війни у його 100 років побажало міцного здоров'я керівництво українського флоту. Окрім того, до привітань долучились ветерани, волонтери та небайдужі перехожі.

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"9 травня на честь чергової річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні представники Командування ВМС ЗС України на чолі з командувачем національного флоту контрадміралом Олексієм Неїжпапою привітали ветерана війни та морської піхоти полковника у відставці Івана Трофімовича Кулібабу", – мовиться у повідомленні пресслужби ВМС України.

Натомість Іван Кулібаба із балкона квартири подякував за привітання та окремо військовим морякам за допомогу та піклування.

Ветерана Другої світової війни в Одесі привітали з оркестром / Фото пресслужба ВМС ЗС України