Коли зловмисників все ж затримали, поліцейському завдали тілесні ушкодження. Це трапилося 8 липня.

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Автомобіль зловмисників на евакуаторі / Фото Патрульної поліції Одещини

Вчинили кілька ДТП

У цей день правоохоронці отримали орієнтування на сіру автівку Audi. У ньому мовилося, що на транспорті пересуваються особи причетні до крадіжок.

Правоохоронці намагалися зупинити цей автомобіль, але водій ігнорував їх заклики та почав пришвидшуватись. Намагаючись втекти, зловмисники виїжджали на зустрічну смугу та вчиняли ДТП. Зокрема, на фото з місця видно, що вони зачепили бік білого автомобіля.



Пошкоджене під час погоні авто / Фото Патрульної поліції Одещини

Втекти намагались і пішки

Однак їх авто врізалося у стовп і перестало заводитись. Тоді 2 підозрюваних вийшли та намагалися втекти. Коли їх наздогнати, зловмисники завдали кілька ударів поліцейському. Як наслідок, тому знадобилася медична допомога.

На місце приїхали слідчі для встановлення обставин. Також викликали евакуатор, який забрав автомобіль Audi, на якому втікали.



Затримані після погоні з поліцією в Одесі / Колаж 24 каналу

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