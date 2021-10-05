Наступного дня правоохоронці повідомили, що відкрили кримінальне провадження щодо цього інциденту. На репортерів нібито напали адміністратор і власник кафе "Лев" на пляжі "Лузанівка". На відео помітно, що вони, ймовірно, штовхати та били співробітників медіа.

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Займали землю без дозволів

У кінці літа у мерії Одеси вирішили перевірити орендарів комунальної землі в гідропарку "Лузанівка". 4 жовтня відповідальні за це особи відзвітували та виявилося, що порушень є чимало.

Зокрема, директор департаменту комунальної власності Олександр Ахмеров повідомив, що за 7 договорами оренди ділянок загальною площею 262 квадратних метрів підприємці фактично зайняли 574 метри паркової території.

Окрім цього, ще 399 квадратних метрів зайняли взагалі без якихось документів. Мовиться про кафе "Літо", таверну "Лев" та кафе "Сканді".

Більше про напад

Після засідання, де повідомили про виявлені порушення, журналісти поїхали подивитися на ці заклади. Проте все закінчилося не зовсім так, як вони очікували. Під час знімання кафе "Лев", вийшли агресивні жінка та чоловік. Вони вимагали вимкнути камери та піти звідти.

На кадрах, які оприлюднило ЗМІ, помітно, що жінка агресивно поводилася в спілкуванні з журналісткою. Проте жодних ударів не було, лише штовхання. А ось оператору пощастило менше. Чоловік у сірому костюмі підійшов до нього та почав відтісняти в сторону. Після цього вже кілька разів вдарив працівника медіа.

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Що загрожує за такі дії

Після цього журналісти одразу написали заяву до поліції, де повідомили про перешкоджання їхній професійній діяльності й напад. Покарання за відповідною статтею передбачає від 3 400 грн штрафу, 6 місяців в'язниці або до 4 років умовного ув'язнення.

У поліції Одещини журналістам УСІ повідомили, що правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Наразі вже почали встановлювати обставини та працювати з матеріалами справи.