Правоохоронці доставили мати з сином до поліцейського відділку. Жінка була агресивною та на контакт з копами не йшла.

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Що відомо про горе-мать

  • У Приморському відділку поліції жінка кидалася на правоохоронців, лаялась та загрожувала.
  • Але при ній не було жодного документа, який пересвідчує особу.
  • З дитиною спілкувався працівник ювенальної поліції.
  • Хлопчик у довірливій бесіді зізнався, що не їв добу.
  • Проте як часто із ним таке трапляється пояснити не зміг.
  • Медики госпіталізували малолітнього хлопчика.
  • Лікарі оцінюють його стан як задовільний.
  • Справу передали до служби у справах дітей.