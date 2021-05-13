В Одесі вночі перехожий виявив під парканом п'яну жінку з малим сином: дитина не їла добу

13 травня 2021 , 14:09
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Джерело:

телеграм "Одесса Сейчас"

Близько 2 години ночі 13 травня перехожий побачив п'яну жінку, яка спала біля паркану. Поруч із нею сидів хлопчик 5-6 років. Чоловік викликав поліцію.

Правоохоронці доставили мати з сином до поліцейського відділку. Жінка була агресивною та на контакт з копами не йшла.

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Що відомо про горе-мать

  • У Приморському відділку поліції жінка кидалася на правоохоронців, лаялась та загрожувала.
  • Але при ній не було жодного документа, який пересвідчує особу.
  • З дитиною спілкувався працівник ювенальної поліції.
  • Хлопчик у довірливій бесіді зізнався, що не їв добу.
  • Проте як часто із ним таке трапляється пояснити не зміг.
  • Медики госпіталізували малолітнього хлопчика.
  • Лікарі оцінюють його стан як задовільний.
  • Справу передали до служби у справах дітей.
Зверніть увагу! Нещодавно у Дніпрі стався інцидент з сином та матір'ю, яка мала алкогольну залежність. Поки вона випивала, 8-класник теж приклався до чарки, а потім порізав собі передпліччя.
Автор: Вікторія Андрєєва