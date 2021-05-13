В Одесі вночі перехожий виявив під парканом п'яну жінку з малим сином: дитина не їла добу

Близько 2 години ночі 13 травня перехожий побачив п'яну жінку, яка спала біля паркану. Поруч із нею сидів хлопчик 5-6 років. Чоловік викликав поліцію.

Правоохоронці доставили мати з сином до поліцейського відділку. Жінка була агресивною та на контакт з копами не йшла.

До теми На Буковині трактор перекинувся на 6-річну дівчинку

Що відомо про горе-мать

У Приморському відділку поліції жінка кидалася на правоохоронців, лаялась та загрожувала.

Але при ній не було жодного документа, який пересвідчує особу.

З дитиною спілкувався працівник ювенальної поліції.

Хлопчик у довірливій бесіді зізнався, що не їв добу.

Проте як часто із ним таке трапляється пояснити не зміг.

Медики госпіталізували малолітнього хлопчика.

Лікарі оцінюють його стан як задовільний.

Справу передали до служби у справах дітей.