В Одесі вночі перехожий виявив під парканом п'яну жінку з малим сином: дитина не їла добу

Близько 2 години ночі 13 травня перехожий побачив п'яну жінку, яка спала біля паркану. Поруч із нею сидів хлопчик 5-6 років. Чоловік викликав поліцію.
Правоохоронці доставили мати з сином до поліцейського відділку. Жінка була агресивною та на контакт з копами не йшла.
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Що відомо про горе-мать
- У Приморському відділку поліції жінка кидалася на правоохоронців, лаялась та загрожувала.
- Але при ній не було жодного документа, який пересвідчує особу.
- З дитиною спілкувався працівник ювенальної поліції.
- Хлопчик у довірливій бесіді зізнався, що не їв добу.
- Проте як часто із ним таке трапляється пояснити не зміг.
- Медики госпіталізували малолітнього хлопчика.
- Лікарі оцінюють його стан як задовільний.
- Справу передали до служби у справах дітей.