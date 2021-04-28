В Одесі у дворі будинку на вулиці Маршала Говорова в 2:00 28 квітня підпалили авто. Вогонь швидко перекинувся на дві машини, що стояли поруч.

Машина Volvo як виявилось, належала колишньому прокурору Максиму Вихору. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. До теми Вибух газу в будинку в Одесі: з'явилось нове відео порятунку людей з-під завалів Що відомо про підпал в Одесі Про підпал повідомили у поліцію. Слідча група приїхала на місце події вночі.

Вони з'ясували, що першим загорівся автомобіль Volvo, який належить 73-річному жителю Одеси.

Потім вогонь перекинувся на сусідні авто – Mersedes та BMW. Їхніх власників встановлюють.

Через підпал в Одесі лишилися понівечені авто / Фото Нацполіція Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне знищення майна.

Якщо підпалювача спіймають, його можуть позбавити волі на строк від 3 до 10 років. Підсмалені авто в Одесі: відео Зверніть увагу! В Одесі на тій же вулиці зранку 28 квітня обірвався ліфт – він полетів в шахту. В кабіні перебували 8 чоловіків. Вони зазначали травм.