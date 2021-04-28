В Одесі вночі згоріли 3 авто: одне з них належало експрокурору – відео
В Одесі у дворі будинку на вулиці Маршала Говорова в 2:00 28 квітня підпалили авто. Вогонь швидко перекинувся на дві машини, що стояли поруч.
Джерело:Національна поліція
Машина Volvo як виявилось, належала колишньому прокурору Максиму Вихору. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.
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Що відомо про підпал в Одесі
- Про підпал повідомили у поліцію. Слідча група приїхала на місце події вночі.
- Вони з'ясували, що першим загорівся автомобіль Volvo, який належить 73-річному жителю Одеси.
- Потім вогонь перекинувся на сусідні авто – Mersedes та BMW. Їхніх власників встановлюють.
Через підпал в Одесі лишилися понівечені авто / Фото Нацполіція
- Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне знищення майна.
- Якщо підпалювача спіймають, його можуть позбавити волі на строк від 3 до 10 років.
Підсмалені авто в Одесі: відео
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