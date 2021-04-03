ДТП в Одесі сталося 3 квітня в районі Пересипу. Швидка, яка їхала в лікарню, протаранила припаркований на узбіччі легковик. На щастя, обійшлось без жертв.

В результаті зіткнення на вулиці Отамана Головатого постраждало двоє людей. Вони отримали травми середньої важкості. До теми Масштабна ДТП під Києвом: зіштовхнулись 3 вантажівки – фото, відео Що відомо про аварію Карета швидкої врізалась у автомобіль Daewoo близько 3:30 ранку.

Спецтранспорт сильно пошкодив легковик.

Через аварію постраждали пасажири швидкої – дівчинка з підозрою на апендицит та її мама. Ми їхали з донькою у швидкій. У неї – підозра на апендицит. Потрапили в аварію: в результаті у мене перелом хребта, а у дочки забої голови,

– розповіла потерпіла. В легковому авто був лише водій – він не постраждав.

Поліція з'ясовує деталі цієї нічної ДТП.

Правоохоронці наразі не підтвердили той факт, що водій швидкої заснув за кермом.

Фото ДТП на Пересипу в Одесі / Фото Патрульна поліція