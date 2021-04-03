Аварія швидкої та легковика в Одесі: водій спецтранспорту ймовірно заснув за кермом

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ДТП в Одесі сталося 3 квітня в районі Пересипу. Швидка, яка їхала в лікарню, протаранила припаркований на узбіччі легковик. На щастя, обійшлось без жертв.

Джерело:

"Думская"

В результаті зіткнення на вулиці Отамана Головатого постраждало двоє людей. Вони отримали травми середньої важкості.

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Що відомо про аварію

  • Карета швидкої врізалась у автомобіль Daewoo близько 3:30 ранку.
  • Спецтранспорт сильно пошкодив легковик.
  • Через аварію постраждали пасажири швидкої – дівчинка з підозрою на апендицит та її мама.

Ми їхали з донькою у швидкій. У неї – підозра на апендицит. Потрапили в аварію: в результаті у мене перелом хребта, а у дочки забої голови,
– розповіла потерпіла.

  • В легковому авто був лише водій – він не постраждав.
  • Поліція з'ясовує деталі цієї нічної ДТП.
  • Правоохоронці наразі не підтвердили той факт, що водій швидкої заснув за кермом.


Фото ДТП на Пересипу в Одесі / Фото Патрульна поліція