У Приморському районі Одеси 3 квітня водій легковика скоїв наїзд на 3 пішоходів, після чого втік з місця інциденту. Однак правоохоронцям вдалося знайти винуватця ДТП.

Повідомлення про аварію з потерпілими біля Олександрівського скверу, що в Приморському районі Одеси, надійшло в поліцію 3 квітня. Читайте також Аварія швидкої та легковика в Одесі: водій спецтранспорту ймовірно заснув за кермом Що відомо про ДТП Водій автомобіля Hyundai наїхав на 3 людей , які переходили дорогу пішохідним переходом.

, які переходили дорогу пішохідним переходом. Після цього чоловік втік з місця події.

Внаслідок аварії 19-річного та двох 18-річних хлопців з тілесними ушкодження доставили до лікарні. Винуватця аварії спіймали Патрульні опитали свідків пригоди та встановили напрямок, в якому поїхав порушник. Орієнтування на затримання автівки передали всім екіпажам патрульної поліції.

Згодом правоохоронці відшукали авто , в якого було характерне пошкодження лобового скла.

, в якого було характерне пошкодження лобового скла. Водій зізнався, що скоїв ДТП та поїхав з місця пригоди.

та поїхав з місця пригоди. Для з'ясування всіх обставин події водія передали слідчому. Важливо! Відповідно до законодавства, за залишення водіями місця ДТП, до якої вони причетні, передбачена відповідальність – штраф у розмірі 3 400 гривень. Якщо в аварії постраждали люди, то водій вже несе кримінальну відповідальність. Аварія сталася біля Олександрівського скверу в Одесі: дивіться карту