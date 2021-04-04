В Одесі водій легковика наїхав на 3 пішоходів і втік з місця аварії
У Приморському районі Одеси 3 квітня водій легковика скоїв наїзд на 3 пішоходів, після чого втік з місця інциденту. Однак правоохоронцям вдалося знайти винуватця ДТП.
Повідомлення про аварію з потерпілими біля Олександрівського скверу, що в Приморському районі Одеси, надійшло в поліцію 3 квітня.
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Що відомо про ДТП
- Водій автомобіля Hyundai наїхав на 3 людей, які переходили дорогу пішохідним переходом.
- Після цього чоловік втік з місця події.
- Внаслідок аварії 19-річного та двох 18-річних хлопців з тілесними ушкодження доставили до лікарні.
Винуватця аварії спіймали
- Патрульні опитали свідків пригоди та встановили напрямок, в якому поїхав порушник. Орієнтування на затримання автівки передали всім екіпажам патрульної поліції.
- Згодом правоохоронці відшукали авто, в якого було характерне пошкодження лобового скла.
- Водій зізнався, що скоїв ДТП та поїхав з місця пригоди.
- Для з'ясування всіх обставин події водія передали слідчому.
Аварія сталася біля Олександрівського скверу в Одесі: дивіться карту
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