В Одесі водій легковика наїхав на 3 пішоходів і втік з місця аварії

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У Приморському районі Одеси 3 квітня водій легковика скоїв наїзд на 3 пішоходів, після чого втік з місця інциденту. Однак правоохоронцям вдалося знайти винуватця ДТП.

Джерело:

фейсбук Патрульної поліції Одеської області

Повідомлення про аварію з потерпілими біля Олександрівського скверу, що в Приморському районі Одеси, надійшло в поліцію 3 квітня.

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Що відомо про ДТП

  • Водій автомобіля Hyundai наїхав на 3 людей, які переходили дорогу пішохідним переходом.
  • Після цього чоловік втік з місця події.
  • Внаслідок аварії 19-річного та двох 18-річних хлопців з тілесними ушкодження доставили до лікарні.

Винуватця аварії спіймали

  • Патрульні опитали свідків пригоди та встановили напрямок, в якому поїхав порушник. Орієнтування на затримання автівки передали всім екіпажам патрульної поліції.
  • Згодом правоохоронці відшукали авто, в якого було характерне пошкодження лобового скла.
  • Водій зізнався, що скоїв ДТП та поїхав з місця пригоди.
  • Для з'ясування всіх обставин події водія передали слідчому.
Важливо! Відповідно до законодавства, за залишення водіями місця ДТП, до якої вони причетні, передбачена відповідальність – штраф у розмірі 3 400 гривень. Якщо в аварії постраждали люди, то водій вже несе кримінальну відповідальність.

Аварія сталася біля Олександрівського скверу в Одесі: дивіться карту