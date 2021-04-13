В Одесі ввечері 12 квітня водій маршрутки побився з пасажиром. Сутичка відбувалася на дорозі. Причиною конфлікту була плата за проїзд.

В мережі опублікували відео цього моменту. На ньому видно, що водій не шкодував свого опонента.

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Детальніше про сутичку

Чоловік зайшов до автобуса та відмовився платити 7 гривень за проїзд. Маршрутник вирішив, що це недопустимо та накинувся на пасажира з кулаками.

Вони билися на проїжджій частині неподалік від переходу. Пасажир впав після одного з ударів і отримав ще на прощання ногою в голову. Згодом він піднявся та побіг за водієм, але його перехопив один із пішоходів і направив у іншу сторону.

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Зверніть увагу! У Черкасах 29 березня водій маршрутки висадив із салону матір загиблого учасника війни на сході. Чоловік сказав, що вона не є представником пільгової категорії. Згодом водія звільнили, а активісти змусили його вибачатись на відео.