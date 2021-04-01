В Одесі водій "під кайфом" врізався у авто патрульних, коли втікав від них: відео

В Одесі водій, який порушив правила дорожнього руху, намагався втекти від патрульних. Чоловік врізався у службове авто поліції. З'ясувалося, що він перебував у стані наркотичного сп'яніння.

Інцидент трапився вночі проти 1 квітня під час патрулювання Київського району. Інспектори звернули увагу на авто Volkswagen на вулиці Фонтанська дорога.

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Погоня за порушником

Машина рухалася без увімкненого світла фар. Коли поліцейські звернулися до водія з вимогою про зупинку, той проігнорував їх та навпаки набрав швидкість.

Після цього інспектори передали орієнтування на затримання авто усім екіпажам патрульної поліції. Водій продовжив рух містом, порушуючи правила дорожнього руху.

Водій був "під кайфом"

На проспекті Шевченка під час розвороту машина врізалася у службовий Renault Duster. Порушника одразу ж заблокували патрульні автомобілі.

Водієм виявився 37-річний чоловік. Правоохоронці відзначили, що він керував транспортним засобом з явними ознаками наркотичного сп'яніння.

Як чоловік втікав від патрульних в Одесі: дивіться відео



Тепер авто – на арештмайданчику

Патрульні відсторонили чоловіка від керування автомобілем. Через порушення вони склали на нього адміністративні матеріали за статтями про: