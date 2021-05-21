Таксист кілька разів бив юнака так, що той 4 рази впав на землю. Однак кілька разів хлопець впав від легкого поштовху.

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Автори ролика – очевидці, які в цей момент були поряд. Саме вони повідомили, що водій сірого автомобіля є таксистом. Чому почалася бійка – невідомо.

Більшість відео хлопець сам нападає на таксиста, який у кілька разів більший за нього. Також він зірвав з водія футболку.

Згодом молодик напідпитку вирішив пошкодити автомобіль. Він виривав гумову прокладку дверцят.

Поряд був чоловік, який розборонив “бійців” і дівчина. Вона безрезультатно намагалася стримати молодика.

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Зверніть увагу! У Львові 20 травня побились 2 водії приміського маршруту №184а. У автобусів змістився графік руху, тож один керманич наздогнав іншого, відібрав в нього ключі та поїхав далі. Згодом двох чоловіків відсторонили від роботи.