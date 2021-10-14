В Одесі вшанували пам'ять загиблих захисників і захисниць України

Сьогодні, 14 жовтня 2021 року, в Одесі вшанували пам'ять українських захисників та захисниць. У місті поклали квіти до пам'ятника Тарасові Шевченку.

Також відбулась молебень – коротка служба. Її організували у честь військових, які віддали своє життя за незалежність і цілісність нашої країни.

Зверніть увагу Зеленський доручив повністю виплатити заборгованість українським військовим

Для того, щоб вшанувати пам'ять українських захисників, зібрались ветерани АТО, міська та обласна влада, представники військ Збройних сил, відомчих і силових структур.

З Днем захисника та захисниць України привітав президент Володимир Зеленський . Він подякував тим, хто щодня обороняє нашу державу від агресії Росії.

Як відбувалось вшанування захисників і захисниць / Фото з сайту Одеси



Також цього дня для учнів проведуть тематичні уроки про історію українського народу та боротьбу його захисників і захисниць за становлення державності в Україні.

У містах України відбуваються урочистості до свята

У столиці до Дня захисників і захисниць відбувся щорічний велопробіг.

У Львові вшанували пам'ять загиблих військових на Личаківському кладовищі.

На Луганщині, у Сєвєродонецьку, вперше пройшов військовий парад до Дня захисників.

Стартував Марш захисників і захисниць у Дніпрі з Алеї Героїв.

Водночас у Житомирі відкрили пам'ятник, присвячений цьому дню.

24 канал дякує захисникам за мирне небо. Ми пишаємось і захоплюємось вами. Слава Україні! Героям Слава!