В Одесі ввели обмеження для електросамокатів: де заборонили їздити

Одеська мерія затвердла правила використання електросамокатів у місті. Посадовці назвали зону, де повністю заборонено на них кататися. Також розповіли про максимально-дозволену швидкість.

Нові правила стосуються як приватних засобів пересування, так і прокатних самокатів. Це рішення ухвалили на засіданні міськради Одеси 28 жовтня.

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Обмежили швидкість у всьому місті

Відповідно до нових правил, повністю заборонено буде користуватися такими приладами на Трасі здоров'я. Інших заборонених зон для самокатерів Одеси не буде.

На більшості території міста можна буде їздити на електросамокаті не швидше, ніж 20 кілометрів за годину. Проте є й кілька зон, де максимальна дозволена швидкість 12 кілометрів.

Де жорсткіші обмеження:

Аркадійська алея;

Міськсад;

дендропарк Перемоги;

парки Шевченка, Горького, Космонавтів, «Юність», Преображенського, Грецького, Стамбульського;

сквери Старобазарний, Старосінний, Мечникова та Приморський;

бульвар Жванецького.

Це обмеження швидкості залежить від часу дії пішохідної зони вихідного дня. Муніципалітет планує невдовзі укласти меморандум про співпрацю щодо цього рішення з операторами послуг прокату електросамокатів.



Карта обмежень для електросамокатів Одеси / Фото "Думская"