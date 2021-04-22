Тепер у ранкові та вечірні години пік вантажівкам буде заборонено в'їжджати до Одеси та паркуватись на головних магістралях міста. Комунальні установи розробляють нові схеми дорожнього руху на частині доріг. Список цих магістралей вже узгодили.

Таке рішення ухвалили на засіданні виконкому Одеської міськради. Воно відбулося 22 квітня.

Важливо В мерії Одеси спалах COVID-19: приміщення дезинфікують у спецкостюмах – фото

Більше про обмеження

Муніципальний департамент транспорту та організації дорожнього руху невдовзі має оприлюднити нові схеми організації дорожнього руху. У частині міста заборонять в'їзд і зупинки вантажних автомобілів.

Це правило діятиме в робочі дні з 7 по 10 годину ранку і з 17 по 20 годину ввечері. Мовиться про транспорт із дозволеною максимальною масою понад 3,5 тонни.

На які вулиці буде поширюєтись заборона:

Семена Палія;

Чорноморського козацтва;

Отамана Головатого;

Краснова;

Небесної Сотні;

Пушкінську;

Преображенську;

Рішельєвську;

Водопровідну.

Також у списку є проспект Добровольського, Південна та Миколаївська дороги. Після зміни схеми руху, патрульна поліція поставить у цих місцях нові знаки.

Зверніть увагу! На дорогах державного значення Львівщини встановлять ще 19 комплексів автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху. Камери з'являться в місцях, де найчастіше трапляються ДТП.