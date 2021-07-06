Про цю трагедію повідомили 5 липня. Чоловік був одним із перших, хто в коментарях іноземним ЗМІ назвав події в Криму російською окупацією.

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Як загинув прикордонник

Телеграм "Одеса, як вона є" повідомив, що чоловік потонув на пляжі на 13 станції Фонтану. Він прийшов туди із дружиною та дитиною.

Ймовірно, трагедія трапилася, бо Курніков пішов купатися, коли на морі був шторм. На місці працювали медики, однак було надто пізно.

Що відомо про загиблого

Валерію Курнікову в грудні цього року мало виповнитися 56 років.

Офіцерську службу він почав ще в 1987 році.

Тоді служив у Середньоазіатському прикордонному окрузі під час війни в Афганістані.

Згодом проходив службу в тодішніх Північно-Західному, Кримському та Південному напрямах прикордонних військ України.

Був останнім очільником Північного регіонального управління Держприкордонслужби.

Звільнився тільки після розформування цього управління.

Також кілька років перебував на дипломатичній службі в Українському посольстві у Польщі.

Там займався питаннями співпраці українських прикордонників з польськими колегами.

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Поплатився за вірність Україні

Валерій Куріков згуртував у Сімферополі довкола себе сім'ї військовослужбовців, які залишалися вірними присязі. Він допомагав їм вибратися на материк. Також він забезпечив збереження та передавання цінної службової інформації.

Коли російський спецназ захопив будівлю Азово-Чорноморського регіонального управління прикордонників, генерала силою повалили під час наради. За непокору п'ятеро окупантів винесли його з кріслом за межі військової частини.

Оскільки службовець мав активну проукраїнську позицію, колишні підлеглі на прощання познущатися з нього. На адмінмежі Криму йому влаштували, як вони виразилися, "жосткій шмон". Деталі цієї події не розголошують.