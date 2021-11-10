В Одесі спалахнув гуртожиток: працюють 8 пожежних авто – відео пожежі

В Одесі 10 листопада спалахнула пожежа в гуртожитку на вулиці Новосельского. На місце одразу приїхали 8 пожежних автомобілів.

Про це займання повідомили в місцевих телеграмах приблизно о 15:50. Чи є постраждалі – наразі невідомо.

Зауважте Пожежа у гуртожитку університету Умані: зросла кількість постраждалих

Горить лише одна кімната

На відео, які оприлюднили в мережі, помітно, що загоряння трапилося лише в одній із кімнат. Із цих вікон на 8 поверсі виривається густий дим і б'ють язики полум'я.

Загорілася будівля на Новосельського в Одесі: дивіться відео

Наразі рятувальники ніяк не коментували цю подію. Журналісти 24 каналу намагаються зв'язатися з ДСНС Одещини, щоб дізнатись деталі інциденту.

Пожежа в одеському гуртожитку: дивіться відео

Схожа подія в місті

Вночі 13 жовтня сталася пожежа в одній із кімнат гуртожитку університету "Одеська політехніка". Там посеред ночі спалахнув матрац ліжка, а також інші речі.

Вогонь міг почати стрімко поширюватися, проте цього не сталося завдяки старанням мешканців сусідньої кімнати. Студенти самотужки почали гасити все вогнегасниками.