В Одесі загорівся гуртожиток: рятувальники евакуювали 37 людей, серед них – вагітна жінка
Джерело:ДСНС Одещини
На вулиці Новосельського в Одесі виникла пожежа в кімнаті 9-поверхового гуртожитку. Співробітники ДСНС евакуювали з будівлі 37 людей. Найважчим було врятувати вагітну жінку.
На щастя, під час пожежі ніхто не постраждав. Гуртожиток підпорядковується Державному університету інтелектуальних технологій та зв'язку. Будівля загорілася 10 листопада.
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Деталі пожежі
Гуртожиток загорівся близько 15:30. Пожежа виникла в житловій кімнаті на 7-му поверсі 9-поверхової будівлі.
Пожежа в одеському гуртожитку / Фото ДСНС
Під час ліквідації пожежі рятувальники евакуювали 37 людей, одну з них – по автодрабині.
Найважчим виявилося врятувати вагітну жінку, яка побоялась спуститися з 9 поверху по автодрабині.
Найважчим було евакуювати вагітну жінку / Фото ДСНС
Рятувальники допомогли їй дістатися безпечного місця по сходовій клітці. Пожежу загасили о 16:15. Загальна площа вогню становила 30 квадратних метрів. ДСНС залучила 14 одиниць техніки та 48 рятувальників.
Вогонь гасили 48 рятувальників / Фото ДСНС