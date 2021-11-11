В Одесі загорівся гуртожиток: рятувальники евакуювали 37 людей, серед них – вагітна жінка

На вулиці Новосельського в Одесі виникла пожежа в кімнаті 9-поверхового гуртожитку. Співробітники ДСНС евакуювали з будівлі 37 людей. Найважчим було врятувати вагітну жінку.

На щастя, під час пожежі ніхто не постраждав. Гуртожиток підпорядковується Державному університету інтелектуальних технологій та зв'язку. Будівля загорілася 10 листопада.

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Деталі пожежі

Гуртожиток загорівся близько 15:30. Пожежа виникла в житловій кімнаті на 7-му поверсі 9-поверхової будівлі.



Пожежа в одеському гуртожитку / Фото ДСНС

Під час ліквідації пожежі рятувальники евакуювали 37 людей, одну з них – по автодрабині.

Найважчим виявилося врятувати вагітну жінку, яка побоялась спуститися з 9 поверху по автодрабині.



Найважчим було евакуювати вагітну жінку / Фото ДСНС

Рятувальники допомогли їй дістатися безпечного місця по сходовій клітці. Пожежу загасили о 16:15. Загальна площа вогню становила 30 квадратних метрів. ДСНС залучила 14 одиниць техніки та 48 рятувальників.



Вогонь гасили 48 рятувальників / Фото ДСНС