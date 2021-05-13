Історія в полум'ї: загорівся обласний архів Одещини – фото

У Державному архіві Одеської області трапилася пожежа. Там загорівся один з кабінетів і виникло сильне задимлення. Про пошкодження архівних матеріалів поки не повідомляли.

Загоряння трапилося в 7-поверховій будівлі на вулиці Пироговська, 29. До Служби порятунку "101" звернулися об 11:04.

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Рятувальники біля одеського архіву, де сталась пожежа / Фото "Думская"

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Загиблих та потерпілих внаслідок інциденту немає. Вогонь повністю загасили через 13 хвилин після звернення. На фото з місця видно, що в приміщені було розбите одне вікно.



Надзвичайники лізуть через вікно у кабінет архіву / Фото "Думская"

Загальна площа пожежі була 1 метр квадратний. У відео "7 каналу" працівник ДСНС розповів, що загорілася техніка. Однак який саме пристрій горів – невідомо. У момент загоряння в приміщенні було 16 осіб. З них 14 – працівники установи.



Одеський архів після гасіння пожежі / Фото "Думская"

Оскільки було сильне задимлення, рятувальникам довелося використовувати протигази та кисневі балони. Наразі причину пожежі ще не встановили.



Швидка та пожежний автомобіль біля одеського архіву, де сталась пожежа / Фото "Думская"