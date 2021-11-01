В Одесі замінували кілька ТРЦ: оприлюднили їхній список

До поліції Одеси 1 листопада надійшло повідомлення про замінування одразу 5 торгових центрів. Звідти почали негайно евакуйовувати людей. Згодом у мережі написали, які саме ТРЦ заміновані.

Правоохоронці про це повідомили приблизно о 5 годині вечора. У цей момент там уже проводили перевірку приміщень.

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Які ТРЦ замінували

До кожного з цих торгових центрів направили спеціалістів. Зокрема, туди прибули слідчі, рятувальники, вибухотехніки та кінологи.

Станом на 18:30 про завершення перевірки не повідомляли. Поліція не назвала назви замінованих ТРЦ. Однак у телеграм-каналі "Одесса как она есть" написали, що в цьому списку:

"Сади перемоги";

"П'ятий Елемент";

"Рів'єру";

"Атріум";

"Сіті Центр".

На відео, яке оприлюднили очевидці, помітні затори на паркінгу одного з торгових центрів. Там розповіли, що ускладнився виїзд із "Садів перемоги" одразу після того, як оголосили евакуацію.

Затори при виїзді з паркінгу "Садів перемоги": дивіться відео

Яке покарання за таке можливе

Якщо вибухівку під час перевірки не знайдуть, цю справу будуть розслідувати за статтею про неправдиве повідомлення про загрозу життю громадян.

Відповідна стаття кримінального кодексу передбачає до 8 років ув'язнення. Проте, слід зазначити, якщо такі повідомлення приходять на електронну скриньку, знайти винного значно важче.

Схожа подія нещодавно

17 жовтня повідомили про загрозу вибуху в 4 торгових центрах Харкова. Анонімний лист про замінування надіслали на електронну скриньку поліції.

Фахівці почали обстежувати не лише приміщення, а й прилеглі території ТРЦ. Перевірка тривала досить довго, проте жодної вибухівки не знайшли.