Цей транспорт для щеплення можна буде зустріти на кінцевих зупинках. Проте поки не повідомили, яких саме.

До теми У "червоному" Києві триває ажіотаж зі щепленнями: показові кадри черг

Вагон вже облаштовують

Про це повідомили на засіданні протиепідемічного штабу мерії Одеси. Воно відбулося 1 листопада. Посадовці зазначили, що Одесміськелектротранс вже надав необхідний трамвайний вагон. Наразі займаються його переобладнанням.

Працюватиме такий пункт на колесах на кінцевих зупинках, оскільки так він не заважатиме руху інших вагонів. Слід зауважити, що протягом вихідних 30 та 31 жовтня в місті їздив автобус вакцинації. Проте його відвідали тільки 86 людей.

Яка була ситуація з вакцинацією в жовтні

Загалом у місті за вихідні вакцинувалися приблизно 14 тисяч людей. А протягом жовтня це зробили 208, 5 тисячі одеситів. Цей показник був удвічі більший, ніж у вересні.

Скільки українців уже вакцинували

2 листопада повідомили, що загалом вакцину від коронавірусу вкололи майже 10,5 мільйона жителів України. Які вакцини використовували:

Cominarity (Pfizer-BioNTech) – 4 356 359;

Coronavac – 3 134 051;

AstraZeneca – 1 353 333;

Moderna – 1 102 042;

Covishield (AstraZeneca) – 487 187;

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.



Різні види вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу