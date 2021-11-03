Про запуск системи повідомили в Одесміськелектротрансі. Оновлення громадського транспорту міста сталося ще 1 листопада.
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Де продають ці проїзні
Купити електронні проїзні для тролейбусів і трамваїв Одеси можна в додатку Transpod. Ця функція там з'явилася після останнього оновлення.
Віртуальні проїзні коштують, як і паперові – 350 гривень. Кожен абонемент на проїзд буде чинний до кінця місяця, коли його придбали.
Для зручності розробники розмістили на квитку анімаційний годинник у форматі таймера. Вони в режимі онлайн показують скільки часу залишається до завершення придатності проїзного документа,
– додали в Одесміськелектротрансі.
Нові електронні проїзні абонементи / Фото Одесміськелектротранс
Схоже оновлення в іншому місті
14 липня повідомили, що у всіх видах громадського транспорту Києва перестали продавати паперові квитки. Тепер у столиці можна їхати лише за допомогою електронних квитків.
Таке рішення ухвалили не лише для того, щоб було легше відстежувати пасажиропотік. У КМДА наголосили, що це зробить поїздки зручнішими та призведе до покращення роботи трамваїв, тролейбусів і автобусів.