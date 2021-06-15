В Одесі застрелили молодого хлопця: намагався вкрасти бампер

15 червня 2021 , 12:44
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Джерело:

"7 телеканал"

У Малинівському районі Одеси трапилася стрілянина, в ході якої вбили молодого хлопця. ЗМІ пишуть, що в нього стріляли через спробу крадіжки бампера з автомобіля.

Про цю подію повідомили вранці 15 червня. Загиблому було приблизно 19 років (народився у 2002 році – 24 канал).

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Більше про цю подію

  • Правоохоронці повідомили, що підозрюваного у вбивстві вже затримали.
  • Ним виявився 28-річний чоловік.
  • Спершу в мережі оприлюднили фото, на яких видно тіло молодого хлопця у крові.
  • Він лежав на тротуарі з оголеним торсом.
  • Автори допису зазначили, що юнак намагався вкрасти бампер з автомобіля.
  • Однак це побачив господар авто, тому вистрілив у нього.
  • Хлопець зазнав поранення в область пахви.
  • Однак у поліції деталі трагедії поки не розголошують.
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Автор: Олександр Марчак