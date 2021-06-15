В Одесі застрелили молодого хлопця: намагався вкрасти бампер

У Малинівському районі Одеси трапилася стрілянина, в ході якої вбили молодого хлопця. ЗМІ пишуть, що в нього стріляли через спробу крадіжки бампера з автомобіля.
Про цю подію повідомили вранці 15 червня. Загиблому було приблизно 19 років (народився у 2002 році – 24 канал).
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- Правоохоронці повідомили, що підозрюваного у вбивстві вже затримали.
- Ним виявився 28-річний чоловік.
- Спершу в мережі оприлюднили фото, на яких видно тіло молодого хлопця у крові.
- Він лежав на тротуарі з оголеним торсом.
- Автори допису зазначили, що юнак намагався вкрасти бампер з автомобіля.
- Однак це побачив господар авто, тому вистрілив у нього.
- Хлопець зазнав поранення в область пахви.
- Однак у поліції деталі трагедії поки не розголошують.