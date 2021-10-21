В Одесі засудили експоліцейського, який до смерті забив чоловіка

21 жовтня 2021 , 16:50
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Джерело:

"Думская"

Колишньому поліцейському Вікторові Дьякову доведеться провести в колонії 8 років. У 2012 році він під час бійки до смерті забив 25-річного чоловіка.

Колишній працівник міліції вбив місцевого Дмитра Санду біля нічного клубу "Морган" в Одесі. Трапилося це в ніч проти 1 січня 2012 року. Віктора Дьякова через це в мережі назвали "новорічним вбивцею".

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8 років колонії

7 жовтня Одеський апеляційний суд підтвердив вирок Дьякову. Таким чином колишній працівник міліції повинен провести 8 років у колонії.

Проте зазначають, що сам фігурант на останні засідання суду не з'явився, оскільки він начебто хворий. Тому під варту Дьякова поки не взяли. Це повинно відбутися найближчим часом.

Зверніть увагу! В апеляційній скарзі Дьяков наполягав на зміні вироку. Він повідомив, що дії в ту ніч слід кваліфікувати "як вбивство з необережності", а не "умисне вбивство". До того ж Дьяков заявив, що його треба звільнити від кримінальної відповідальності, адже минуло вже 10 років і термін справи закінчився.

Вбивство за участю Віктора Дьякова: що відомо

  • Бійка сталася біля нічного клубу "Морган"на розі вулиць Катерининської та Жуковського.
  • Дмитро Санду намагався зупинити сутичку і в цей момент на нього накинувся Віктор Дьяков.
  • Друзі спочатку врятували Дмитра від експоліцейського, але він знову наздогнав чоловіка на дорозі.  Дьяков надто сильно побив Санду, і той помер.

 

Автор: Марта Кушка