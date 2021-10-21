В Одесі засудили експоліцейського, який до смерті забив чоловіка

Колишньому поліцейському Вікторові Дьякову доведеться провести в колонії 8 років. У 2012 році він під час бійки до смерті забив 25-річного чоловіка.

Колишній працівник міліції вбив місцевого Дмитра Санду біля нічного клубу "Морган" в Одесі. Трапилося це в ніч проти 1 січня 2012 року. Віктора Дьякова через це в мережі назвали "новорічним вбивцею".

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8 років колонії

7 жовтня Одеський апеляційний суд підтвердив вирок Дьякову. Таким чином колишній працівник міліції повинен провести 8 років у колонії.

Проте зазначають, що сам фігурант на останні засідання суду не з'явився, оскільки він начебто хворий. Тому під варту Дьякова поки не взяли. Це повинно відбутися найближчим часом.

Вбивство за участю Віктора Дьякова: що відомо

Бійка сталася біля нічного клубу "Морган"на розі вулиць Катерининської та Жуковського.

Дмитро Санду намагався зупинити сутичку і в цей момент на нього накинувся Віктор Дьяков.

Друзі спочатку врятували Дмитра від експоліцейського, але він знову наздогнав чоловіка на дорозі. Дьяков надто сильно побив Санду, і той помер.

В апеляційній скарзі Дьяков наполягав на зміні вироку. Він повідомив, що дії в ту ніч слід кваліфікувати "як вбивство з необережності", а не "умисне вбивство". До того ж Дьяков заявив, що його треба звільнити від кримінальної відповідальності, адже минуло вже 10 років і термін справи закінчився.