В Одесі засудили експоліцейського, який до смерті забив чоловіка
Джерело:"Думская"
Колишньому поліцейському Вікторові Дьякову доведеться провести в колонії 8 років. У 2012 році він під час бійки до смерті забив 25-річного чоловіка.
Колишній працівник міліції вбив місцевого Дмитра Санду біля нічного клубу "Морган" в Одесі. Трапилося це в ніч проти 1 січня 2012 року. Віктора Дьякова через це в мережі назвали "новорічним вбивцею".
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8 років колонії
7 жовтня Одеський апеляційний суд підтвердив вирок Дьякову. Таким чином колишній працівник міліції повинен провести 8 років у колонії.
Проте зазначають, що сам фігурант на останні засідання суду не з'явився, оскільки він начебто хворий. Тому під варту Дьякова поки не взяли. Це повинно відбутися найближчим часом.Зверніть увагу! В апеляційній скарзі Дьяков наполягав на зміні вироку. Він повідомив, що дії в ту ніч слід кваліфікувати "як вбивство з необережності", а не "умисне вбивство". До того ж Дьяков заявив, що його треба звільнити від кримінальної відповідальності, адже минуло вже 10 років і термін справи закінчився.
Вбивство за участю Віктора Дьякова: що відомо
- Бійка сталася біля нічного клубу "Морган"на розі вулиць Катерининської та Жуковського.
- Дмитро Санду намагався зупинити сутичку і в цей момент на нього накинувся Віктор Дьяков.
- Друзі спочатку врятували Дмитра від експоліцейського, але він знову наздогнав чоловіка на дорозі. Дьяков надто сильно побив Санду, і той помер.