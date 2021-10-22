У момент затримання в автомобілі чоловіків виявили чимало плодів грабунку. Про це повідомили 22 жовтня.

Раніше У Києві затримали банду, яка пограбувала 150 іноземців

Зібрали за етнічною ознакою

Правоохоронцям повідомили, що група осіб планує скоїти крадіжку побутової техніки з ринку. Цих людей нібито зібрали за етнічною ознакою. Коли їх затримали, виявилося, що деякі учасники банди раніше вже були судимі за інші майнові злочини. Ба більше, вони взагалі "спеціалізувались" на крадіжках із приміщень "7 кілометру".

Під час огляду автомобілі, на якому їхали затримані, знайшли не лише побутову техніку. Що там було:

різноманітні ключі;

відмички;

пристрій для поглинання радіоелектронного зв’язку.

Що загрожує учасникам банди

Загалом затримали 4 чоловіків. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про крадіжку, яку вчинила група осіб. Тому, якщо їхню вину зможуть довести в суді, за цей злочин, вони можуть відправитися до в’язниці на 5 років.

Затримання банди, яка пограбувала склад / Фото Одеської прокуратури

Інше затримання нещодавно

16 жовтня СБУ повідомила, що затримали групу з 3 осіб, які переховувалися 5 років. Ці люди нападали на банки та грабували інкасаторів.

Затримані переховувалися на базі у Донецькій області. Цей об’єкт має особливу систему захисту та цілодобове відеоспостереження.