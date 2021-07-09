Затримали чиновників ДМС і ДСНС з Одеси: брали хабарі пальним і валютою

В Одесі затримали посадовців ДСНС і Міграційної служби. Їх підозрюють в отриманні хабарів у доларах і сотнях літрів пального.

Затримання провели 8 липня. Обох зловмисників затримали на гарячому – під час одержання хабарів.

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Кожному інший "подарунок"

Завідувачка районного сектору обласної Міграційної служби, ймовірно, отримувала хабар грошами.

У неї вилучили ці кошти та виявилось, що там 1 000 доларів.

А ось пальне, яке може бути хабарем, виявили в керівника районного сектору ДСНС Одещини.

За даними правоохоронців, чоловікові передали 400 літрів пального.

Що їм загрожує

Правоохоронці планують оголосити підозру двом зловмисникам. Вони відкрили кримінальні провадження за статтею про вимагання та отримання службовою особою неправомірної вигоди. Тому затримані можуть отримати від 5 до 10 років в'язниці.