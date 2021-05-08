В Одесі затримали чоловіків, які крали вінки й квіти з кладовища

Патрульні в Одесі затримала чоловіків, які крали квіти й вінки з міського кладовища. Подія трапилася 7 травня в Суворовському районі міста.

Чоловіки забирали предмети з могил і клали в багажник автомобіля. Крадіжку помітили очевидці, які й зателефонували в поліцію.

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В Одесі чоловіки крали вінки й квіти з кладовища

Одеські патрульні затримали чоловіків, які крали на кладовищі. 7 травня до поліції надійшло повідомлення про крадіжку на Північному кладовищі.

Очевидці бачили, як невідомі клали до себе в машину квіти та вінки з могил. Чоловіки вдень заїхали автомобілем на цвинтар, і почали швидко складати речі з кладовища в багажне відділення.

Поліцейські затримали зловмисників на місці злочину. Як розповів один з чоловіків, вони крали квіти, аби надалі їх продавати.

"Інспектори патрульної поліції викликали на місце слідчо-оперативну групу, яка встановлюватиме всі обставини справи", – мовиться у повідомленні.