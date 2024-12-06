Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію в Одеській області.

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Одесита підозрюють у зґвалтуванні 2 дівчаток

Про те, що невідомий чоловік вчинив протиправнії дії щодо 11-річної дівчинки, повідомила її мати. Поліцейські встановили, що до злочину причетний 34-річний одесит. Жертвою стала ще одна дівчинка, – 13-ти років.

За даними слідства, чоловік познайомився з дітьми в мережі. Зводив дівчаток на прогулянку, у кафе, покатав на авто, запросив до додому та зґвалтував.

За місцем проживання підозрюваного вже провели обшуки. Вилучили мобільний телефон і компʼютерну техніку. Окрім того, призначили низку експертиз.

Слідча Людмила Руда розповіла, що за наявності достатніх доказів одеситу повідомили про підозру за частиною 4 статті 152 Кримінального кодексу. Йдеться про зґвалтування, вчинене щодо особи, яка не досягла 14 років, незалежно від її добровільної згоди.

Суд вже обрав затриманому запобіжку, – тримання під вартою. Підозрюваному загрожує до 15 років за ґратами.

Поліцейські закликають батьків вчити дітей правил, що вбережуть їх від біди. Наголошують, пояснюйте не можна ходити на зустрічі з незнайомцями, сідати до чужих авто. Якщо надходять такі пропозиції, вони повинні одразу повідомити батькам. Контролюйте місце перебування ваших дітей, адже насамперед йдеться про їхню безпеку.

