В Одесі затримали посадовця Мінінфраструктури: завдав бюджету мільйонні збитки

В Одесі викрили схему посадовця регіонального відділення Міністерства інфраструктури. Чоловіка підозрюють у нелегальній здачі приміщень в оренду.

На думку правоохоронців, дії чоловіка завдали держбюджету шкоду в розмірі 10 мільйонів. Про це повідомили 9 листопада.

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Без договорів і дозволів

Слідство встановило, що посадовець протягом 2019 – 2021 років здавав в оренду підприємцям 1000 метрів. Це були офісні та складські приміщення. Однак зловмисник робив це без необхідного дозволу Фонду держмайна.

Підприємці використовували ці приміщення для перевірки технічного стану транспорту. При цьому, вони не укладали жодного договору оренди. Саме це призвело до збитку держбюджету.

Що загрожує за такі дії

Правоохоронці оголосили чоловікові підозру за статтею про службову недбалість, яка спричинила тяжкі наслідки. Максимальне покарання за нею – від 2 до 5 років ув'язнення.

Інша викрита корупція нещодавно

3 листопада повідомили, що в Дніпрі затримали працівників ритуальної служби. Вони нібито брали хабарі за місця на кладовищі.

Організатор схеми та його спільники загалом "заробили" 100 тисяч гривень. Мовиться про підприємство "Міська ритуальна служба" Дніпровської міськради.