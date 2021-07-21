Про затримання Кутафіна повідомили ввечері 20 липня. Опісля зловмисника відвезли у відділення поліції.

До теми З Одеського СІЗО втік засуджений: поліція оголосила план "Сирена" – фото

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Правоохоронці знайшли чоловіка, коли він переховувався в господарському приміщенні у дворі своєї знайомої.

Тепер, окрім покарання за крадіжку, чоловіка судитимуть за втечу з-під варти. Стаття передбачає позбавлення волі на термін від 3 до 5 років.



Наразі зловмисника, що втік із СІЗО затримали / Фото Нацполіції Одещини

За даними телеграм-каналу "Одесса Сейчас", раніше Кутафін отримав термін за повторну спробу вкрасти кабель на Одеському авіазаводі.

Наразі тривають слідчі дії щодо його втечі та затримання.

Що було раніше

20 липня із СІЗО в Одесі втік злочинець Сергій Кутафін.

Його засудили за крадіжку та спробу вчинити злочин, але який саме – не уточнили.

Йому максимально могло загрожувати до 5 років в'язниці.

Місцеві телеграм-канали повідомляють, що зловмисник утік під час прогулянки.

Того ж дня поліція його оголосила в розшук.

Зверніть увагу! Нещодавно під Кривим Рогом 21-річний чоловік вбив медбрата і втік. Трапилось це в Гейківській психлікарні. Зловмисник утік із місця злочину, але за 2 доби правоохоронці його затримали.