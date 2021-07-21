Про затримання Кутафіна повідомили ввечері 20 липня. Опісля зловмисника відвезли у відділення поліції.

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Правоохоронці знайшли чоловіка, коли він переховувався в господарському приміщенні у дворі своєї знайомої.

Тепер, окрім покарання за крадіжку, чоловіка судитимуть за втечу з-під варти. Стаття передбачає позбавлення волі на термін від 3 до 5 років.

Затримали чоловіка Втік із СІЗО Поліція Одещини
Наразі зловмисника, що втік із СІЗО затримали / Фото Нацполіції Одещини

За даними телеграм-каналу "Одесса Сейчас", раніше Кутафін отримав термін за повторну спробу вкрасти кабель на Одеському авіазаводі.

Наразі тривають слідчі дії щодо його втечі та затримання.

Що було раніше

  • 20 липня із СІЗО в Одесі втік злочинець Сергій Кутафін.
  • Його засудили за крадіжку та спробу вчинити злочин, але який саме – не уточнили.
  • Йому максимально могло загрожувати до 5 років в'язниці.
  • Місцеві телеграм-канали повідомляють, що зловмисник утік під час прогулянки.
  • Того ж дня поліція його оголосила в розшук.