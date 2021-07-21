Втеча із СІЗО в Одесі: поліція затримала зловмисника – фото

У Малиновському районі Одеси знайшли та затримали Сергія Кутафіна. Він напередодні втік із СІЗО. Раніше зловмисника засудили за крадіжку, однак зараз йому світить ще одна стаття.

Про затримання Кутафіна повідомили ввечері 20 липня. Опісля зловмисника відвезли у відділення поліції.

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Ще одна стаття

Правоохоронці знайшли чоловіка, коли він переховувався в господарському приміщенні у дворі своєї знайомої.

Тепер, окрім покарання за крадіжку, чоловіка судитимуть за втечу з-під варти. Стаття передбачає позбавлення волі на термін від 3 до 5 років.



Наразі зловмисника, що втік із СІЗО затримали / Фото Нацполіції Одещини

За даними телеграм-каналу "Одесса Сейчас", раніше Кутафін отримав термін за повторну спробу вкрасти кабель на Одеському авіазаводі.

Наразі тривають слідчі дії щодо його втечі та затримання.

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