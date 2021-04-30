В Одесі чоловіка підозрюють у численних зґвалтуваннях доньки своєї дружини. Він залякував 11-річну дитину, щоб та мовчала. Зловмисника затримали 30 квітня.

Слідчі вважають, що 28-річний підозрюваний чинив насилля більше ніж 2 роки. Затримання провели в нього вдома.

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Щоб дитина тримала все в таємниці, чоловік залякував її.

Мовляв, мати, дізнавшись про їхні ігри, важко захворіє і помре, або її притягнуть до кримінальної відповідальності.

Поліцейські вибили двері в дім підозрюваного та затримали його.

Під час обшуку в домі виявили рушницю та набої. Однак, чи мав чоловік на них дозвіл, – не повідомили.

Також невідомо, як правоохоронці дізналися про цей злочин.

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Що загрожує ймовірному ґвалтівнику

Наразі затриманого взяли під варту. Слідчі відкрили кримінальне провадження за відповідною статтею. Якщо вину Одесита доведуть, йому загрожує від 5 до 10 років в'язниці.

Зверніть увагу! В Одесі 31 березня відправили до СІЗО підозрюваного у багаторазових зґвалтуваннях неповнолітніх дівчат. Він знайомився з дітьми в соцмережах і випрошував інтимні фото. Після цього чоловік дзвонив дівчатам і шантажував, щоб вони з ним зустрілись.