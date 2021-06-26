Море зацвіло: на одеських пляжах гори аномальних зелених водоростей

Повноцінний туристичний сезон все ніяк не настане. Дочекавшись врешті тепла, одесити та туристи ринулись до моря, але тривалі дощі дались взнаки – море зацвіло.

Одеські пляжі вкрили величезні гори синьо-зелених водоростей, які не лише неприємні на вигляд та дотик, а ще й не аби як тхнуть. Екологи просять відпочивальників кілька тижнів утриматися від купання.

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Причина аномалій

Таке аномальне явище з'явилося після довготривалих дощів, що пройшли у місті. Екологи кажуть – цвітіння морської води може бути пов'язане із тим, що разом зі зливовими водами у море могли потрапити й каналізаційні стоки. А спека, що тримається вже кілька днів, тільки сприяє їхньому розмноженню.

Останнім часом дуже багато дощів, вода дійсно більш опріснена і в цій воді розвиваються ціанобактерії. Ця органіка, внаслідок цвітіння, є джерелом для розвитку бактерій,

– пояснив співробітник наукового центру екології моря Олександр Гончаров.

Тож екологи просять відпочивальників кілька тижнів утриматися від купання у морі. Бо така вода може призвести до отруєнь, або ж викликати алергічне подразнення шкіри.



Зелене море в Одесі / Фото "Кореспондент"

Гончаров наголосив, що такий вид синьо-зеленої водорості є потенційно токсичним, тож треба бути дуже обережним.

"Якщо ви бачите якийсь токсичний колір, неприємний запах, будь ласка, оберігайте своїх дітей від того, щоб вони там купалися. Уникайте, щоб ця вода потрапляла у рот або в дихальні шляхи, і намагайтеся прийняти душ, щоб уникнути первинних або вторинних наслідків", – застеріг він.



Так виглядає море в Одесі / Фото Укрінформ

Відпочивальники не реагують на застороги

Тим часом, на одеських пляжах доволі багато відпочивальників. Їх застороги екологів не лякають. Кажуть, дійсно водорості створюють дискомфорт, але ж як приїхали здалеку то терплять незручності.



Відпочивальники не зважають на колір води / Фото 24 каналу

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Що кажуть у МОЗ

У лабораторному центрі МОЗ вже взяли проби води на аналіз. Там повідомили, що морська вода на пляжах Одеської області відповідає гігієнічним вимогам.

З 17 по 24 червня було перевірено 22 пляжі в Одеській області, які мають офіційний статус. Епідеміологи зробили 93 проби морської води на санітарно-мікробіологічні показники й 50 проб на санітарно-хімічні показники.

Всі досліджені проби морської води відповідало гігієнічним вимогам,

– мовиться в повідомленні медиків.

Водночас 3 з 6 проб води з Дністровського лиману по санітарно-хімічним показникам не відповідають гігієнічним вимогам.