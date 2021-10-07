В Одесі зграя собак накинулась на маленького хлопчика: що з дитиною

На Семена Палія в Одесі щонайменше 5 безпритульних псів налетіли на маленького хлопчика. Сусіди та охоронець вчасно зреагували, тому дитина постраждала несильно. Опісля батьки хлопчика відвезли його до лікарні.

Безпритульні собаки накинулись на хлопчика увечері 5 жовтня. Загалом на Семена Палія, 22-А живе щонайменше 20 собак.

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Сусіди почули крики

У мережі опублікували запис з відеокамер, де видно, що хлопчик присів, аби погладити собаку. Натомість до нього підійшла ціла зграя псів і накинулась на нього.

Крики хлопчика почули сусіди. Вони разом з охоронцем розігнали собак і врятували дитину. Проте за час, коли небайдужі бігли до хлопчика, його встиг вкусити один пес. У дитини є рана на лівій сідниці. Батьки хлопчика відвезли його до лікарні. Там медики зробили йому щеплення від правця.

Безпритульних у дворі набагато більше

На відео видно, що на хлопчика накинулись щонайменше 5 собак. Проте мешканці будинку на Палія кажуть, що безпритульних псів насправді близько двадцяти.

Вони поселилися у дворі з часів, коли будинки ще будували. Більшість собак є стерилізовані й не проявляють агресію. Проте батьки однаково бояться відпускати свої дітей гуляти без дорослих.

Мати потерпілого й інші місцеві вже звертались до місцевої влади, щоб вона вирішила проблему. Проте там наразі на скарги не реагують.

Зграя безпритульних псів накинулась на дитину в Одесі: відео "7 каналу"