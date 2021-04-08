В Одесі матір вдарила 10-річну доньку гарячою сковорідкою: дитину відвезли в лікарню

В Одесі жінка взяла гарячу сковорідку з плити й вдарила нею дитину. Дівчинка 10 років отримала численні опіки. Коли медики приїхали, її довелося везти в лікарню. Це трапилося вночі 8 квітня.
Джерело:Українська служба інформації
Про це виданню повідомили анонімні джерела в поліції. Однак правоохоронці офіційно поки не коментують подію.
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Детальніше про інцидент
Це трапилося на вулиці Богдана Хмельницького. Про зловмисницю відомо лише те, що їй – 34 роки.
Дитина отримала численні опіки ніг. Однак після надання першої допомоги в лікарні, потреби в госпіталізації не було.
Правоохоронців викликали через домашнє насильство. Вони допрвавили жінку до відділення поліції для з'ясування обставин. Чому вона вчинила насильство щодо дитини – невідомо.
Наразі журналісти 24 каналу намагаються зв'язатися з поліцією Одеси для коментаря щодо інциденту.
Останні випадки насильства над дітьми
- У Білій Церкві на Київщині 1 квітня чоловік здійснив напад на незнайому 14-річну дівчину. Він у цей момент був на підпитку. Після затримання зловмисник не зміг пояснити, чому зненацька кинув, а потім почав душити випадкову перехожу.
- У селищі Слобожанське на Дніпропетровщині 21 березня чоловік побив 9-річного хлопця. Він раптово налетів на неповнолітнього та почав завдавати удари прямо на дитячому майданчику.
- У Києві поліція 17 березня була змушеною забрати 6-річну дівчинку у її матері, оскільки жінка не годувала дитину та не відправляла її у школу. Сусіди, які подзвонили на 102, повідомили, що донька кричала.
- У лютому в селі Ільці Верховинського району на Прикарапатті дорослий чоловік побив восьмикласника. У підсумку школяр був змушеним провести на лікарняному ліжку 3 дні.
- У Рівному скандал через лікарку-стоматологиню. У Мережі опублікували відео, на якому видно, як вона шарпає дівчинку, яку батьки привели полікувати зуби і б'є об кушетку головою маленького хлопчика. Правоохоронці почали розслідування.
- 21-річну дівчину взяли під варту за підозрою у вчиненні жорстокого вбивства свого рідного брата. Злочин стався в кінці березня в селі Піщаний Брід Добровеличківському районі Кіровоградщини.