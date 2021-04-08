В Одесі матір вдарила 10-річну доньку гарячою сковорідкою: дитину відвезли в лікарню

В Одесі жінка взяла гарячу сковорідку з плити й вдарила нею дитину. Дівчинка 10 років отримала численні опіки. Коли медики приїхали, її довелося везти в лікарню. Це трапилося вночі 8 квітня.

Про це виданню повідомили анонімні джерела в поліції. Однак правоохоронці офіційно поки не коментують подію.

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Це трапилося на вулиці Богдана Хмельницького. Про зловмисницю відомо лише те, що їй – 34 роки.

Дитина отримала численні опіки ніг. Однак після надання першої допомоги в лікарні, потреби в госпіталізації не було.

Правоохоронців викликали через домашнє насильство. Вони допрвавили жінку до відділення поліції для з'ясування обставин. Чому вона вчинила насильство щодо дитини – невідомо.

Наразі журналісти 24 каналу намагаються зв'язатися з поліцією Одеси для коментаря щодо інциденту.

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