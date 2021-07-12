У розпал сімейної сварки: жінка застрелила власного чоловіка чоловіка в Одесі – фото
Джерело:Нацполіція Одещини
В Одесі в районі вулиці Агрономічної жінка вбила свого чоловіка. Зловмисниця переконує, що загиблий сам навів на неї рушницю. Але вона вихопила зброю та випадково вистрелила.
Правопорушниця зазначає, що її чоловік у цей час був п'яним. Інцидент трапився 12 липня в приватному будинку.
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Натиснула на гачок під час боротьби
За словами зловмисниці, потерпілий зловживав алкоголем. Коли ж знову прийшов додому п'яним, у них виникла сварка.
У розпал конфлікту чоловік взяв рушницю і скерував у бік жінки. Натомість та не витримала і вихопила зброю. Згодом випадково натиснула на гачок і застрелила свого чоловіка.
Від поранення в груди він помер на місці.
Між чоловіком і жінкою виникла суперечка / Фото Нацполіції Одещини
Вбивство через необережність
Наразі поліція вирішує, який запобіжний захід обрати підозрюваній. ЇЇ підозрюють у вбивстві через необережність.
Випадково вбила чоловіка з рушниці: триває слідство / Фото Нацполіції Одещини
Згідно з законом, якщо вину жінки доведуть, їй загрожує обмеження або позбавлення волі на строк від 3 до 5 років. Триває досудове слідство.
Під час конфлікту жінка застрелила чоловіка: дивіться відео з місця події